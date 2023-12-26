Суд в Москве назначил Варламову* максимальный штраф по иноагентской статье

Мещанский суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова* за отсутствие в публикациях пометки об имеющемся у него статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщило 26 декабря РИА "Новости". Сумма взыскания оказалась максимальной из возможных за подобное правонарушение.

"Варламову* назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", — рассказали информагентству в суде.

Согласно законодательству, размер штрафа за отсутствие упоминания в публикациях о статусе иноагента колеблется в промежутке от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Нынешнее взыскание стало не первым для Варламова*. В августе суд счел виновным его в аналогичном правонарушении и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

*Минюст внес Илью Варламова в единый реестр иноагентов

Фото: varlamov / YouTube (скриншот)