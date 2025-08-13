Гособвинение запросило для Варламова* 8 лет лишения свободы

Прокурор попросил у суда назначить блогеру Илье Варламову* 8 лет колонии со штрафом 99 млн рублей, сообщил 13 августа ТАСС. Блогер проходит по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии (207.3, Ч. 2, п. д) и уклонении от обязанностей иноагента (Ст. 330.1, Ч. 2).

Дело рассматривается в Мещанском районном суде Москвы. Судя по информации на сайте суда, оглашение приговора может состояться уже завтра, 14 августа. Сам Варламов* находится за пределами России, он был объявлен в розыск и заочно арестован.

Напомним, возбудить уголовное дело в отношении Ильи Варламова* требовала прокуратура в сентябре 2024 года. По данным ведомства, блогер дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но "продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов" без указания своего статуса.

*Минюст внес Илью Варламова в реестр иностранных агентов

фото ЗАКС.Ру