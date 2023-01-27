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Новости 15:52

Петербургского копателя Белоусова включили в список экстремистов

фото ЗакС политика Петербургского копателя Белоусова включили в список экстремистов

Росфинмониторинг включил обвиняемого в публикации "фейков" про российскую армию (ст. 207.3 УК) копателя Олега Белоусова в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая отметка появилась на сайте надзорного органа 27 января. На мужчину также заведено дело по статье о публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК).

Теперь Белоусов не сможет тратить в месяц более 10 тысяч рублей, а его банковские счета будут заблокированы.

Напомним, Белоусова, которого с лета держат в следственном изоляторе, судят из-за переписки в чате кладоискателей, в которой обвиняемый неосторожно высказался о российских военных. Автором обращения в правоохранительные органы стал знакомый Белоусова. 

Константин Леньков


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