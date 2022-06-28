Суд в Петербурге отправил под арест еще одного подозреваемого в публикации "фейков" про армию

Московский районный суд Петербурга 28 июня отправил под арест 54-летнего Олега Белоусова, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Мужчину обвиняют в публикации заведомо ложной информации о Вооружённых силах России (ч. 2 ст. 207.3 УК). Он пробудет в СИЗО минимум до 26 августа.

Адвокат по назначению просил для своего доверителя домашний арест или запрет определенных действий. Он объяснял необходимость более мягкой меры пресечения состоянием здоровья Белоусова. Он инвалид третьей группы.

Сам обвиняемый заявлял в суде, что не намерен скрываться от правосудия. Он также рассказывал, что его сын нуждается в бытовом уходе. Судья учла это, но не стала отказывать следствию.

Как и в случае с другими фигурантами дел по статье о фейках про армию, следователь в начале заседания выступил с требованием закрыть процесс от слушателей. Сотрудница МВД мотивировала это тем, что публикация материалов дела может повлиять на ход расследования. Сам Белоусов и его защитник поддержали требование.

СОБР, выломав дверь, ворвался в квартиру к Белоусову ранним утром 27 июня. Кроме подозреваемого, в помещении находился его 21-летний сын. У последнего особенности в развитии, и он нуждается в помощи. Силовики во время обыска изъяли у Белоусова мобильный телефон, ноутбук, а также "знаки времен "фашистской" Германии", пять патронов и нож.

Дело завели из-за сообщений в паблике "Питерские копатели" в соцсети "ВКонтакте". Сам обвиняемый занимается поиском ценностей уже несколько лет. В пресс-службе МВД сообщили, что сообщение о возможном нарушении закона поступило им ещё в начале июня.

Это пятый петербуржец, которого отправили под стражу из-за фейков про армию. Им может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.

Константин Леньков