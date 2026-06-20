Автор книги о муниципальных выборах Илья Мозговой вступил в партию "Зеленые"

Актер и автор книги о муниципальных выборах "Путь депурая" Илья Мозговой 20 июня стал членом партии "Зеленые". Он получил партийное удостоверение из рук главы петербургского реготделения Кристины Черемных во время конференции по выдвижению кандидатов на выборы в Заксобрание, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В беседе с ЗАКС.Ру новый партиец рассказал, что рассчитывает на выдвижение от партии по 1-му одномандатному округу. Отметим, пять лет назад, на выборах 2021 года, он баллотировался по 1-му округу от ЛДПР.

Мозговой — актер театра, но за свою карьеру успел сняться в нескольких фильмах, чаще всего в эпизодических ролях. Среди картин с его участием, например, "Брестская крепость", "Ленинград", а также сериал "Улицы разбитых фонарей". В 2019 году Мозговой пытался избираться в местный совет МО "Измайловское", но безуспешно. После кампании он написал книгу "Путь депурая". В 2024 году актер вновь пытался избираться в МО "Измайловское", а также в МО "Семеновский". В обоих случаях получил отказ в регистрации.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру