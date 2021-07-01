На выборы в ЗакС от ЛДПР по 1-му округу пойдет актер Илья Мозговой

Петербургское отделение партии ЛДПР на конференции 1 июля утвердило своих кандидатов в депутаты Законодательного собрания города по одномандатным округам. В 1-м округе партию представит актер Илья Мозговой.

Мозговой - актер театра "Русская антреприза". Снимался в кино, но в основном в эпизодических ролях. В его фильмографии - "Брестская крепость", "Ленинград", "Мальчик русский", а также немецкий фильм "Бункер" о последних днях Адольфа Гитлера. Причем в "Бункере" он сыграл солдата Третьего Рейха. Также снимался в сериалах "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей", "Гибель империи".

Кроме того Мозговой пишет книги. В частности, после своей попытки избраться муниципальным депутатом в МО "Измайловское" в 2019 году он написал книгу "Путь депурая". В разговоре с ЗАКС.Ру Мозговой сообщил, что в ближайшее время у него выходит вторая книга. Он отметил, что намерен продолжить творческую карьеру, когда станет депутатом. В качестве потенциального парламентария Мозговой, по его словам, наметил три основных направления: дети, город и искусство. Актер рассказал, что хочет ввести в начальных классах города обязательную бесплатную форму. Пока это на уровне идеи, с юристами такая возможность еще не обсуждалась, признался Мозговой.

Глава реготделения партии Юрий Ломакин стал кандидатов в 11-м округе. Также он занял второе место в общегородском списке ЛДПР.

Депутат от партии в Законодательном собрании Павел Иткин будет выдвигаться по 18-му округу. Его коллеги по парламенту Максим Яковлев и Виктор Сысоев пойдут по 15-му и 22-му округу соответственно.

По 2-му округу ЛДПР выдвигает экс-депутата МО "Литейный округ" Екатерину Лебедеву, по 12-му округу - экс-депутата МО "Васильевский" Анну Замараеву, по 13-му округу - депутата МО "№65" Станислава Пайкина.

София Саттарова