Свобода выступлений в Горизбиркоме

Повестка заседания Горизбиркома 23 июля, как и в предыдущий раз, была в основном посвящена жалобам на отказы в регистрации кандидатам в мундепы. Несмотря на то, что соответствующих вопросов было заметно меньше, членам комиссии эта встреча запомнится выступлением актера, писателя и несостоявшегося кандидата в муниципалы Ильи Мозгового.

Поводом для отказа в регистрации Ильи Мозгового, который баллотируется в МО "Измайловское" и МО "Семеновский", стало то, что он не подал в территориальную комиссию часть документов, необходимых для участия в выборах. Утром 5 июля он подал первичный пакет документов о выдвижении, а через пять часов (в тот же день) он принес членам комиссии документы, которые предполагается подавать в рамках процедуры регистрации: финотчеты, флешки и прочее. Согласно решению ТИК, подписных листов в поддержку своего выдвижения, а также счета об оплате их печати, он в ТИК не предоставил. На основании отсутствия подписных листов ТИК № 31 отказалась регистрировать его. Мозговой решил обжаловать отказ в вышестоящей комиссии.

На заседании Горизбиркома кандидат Мозговой решил выступить перед членами Горизбиркома с небольшой речью о том, как ему отказывали. Кандидат уверен, что, согласно "презумпции экспертности", члены ТИК должны были предупредить его о том, что он делает что-то не так, когда пришел подавать документы о регистрации через пять часов после выдвижения (некоторым кандидатам такое время потребовалось только для очереди в Сбербанке для открытия счета), а не принимать документы. Все последующие документы, по словам Мозгового, не были учтены комиссией при вынесении решения о его регистрации.

Кандидат считает, что это провокация, поскольку он не специалист в электоральных вопросах. Впрочем, эти выборы для него не первые. В 2019 году он пытался избраться муниципальным депутатом. Мандат он не получил, но зато выпустил книгу о той избирательной кампании. В 2021 году он был претендентом в Заксобрание. Оба раза он выдвигался от ЛДПР — документы для него тогда могла готовить партия.

- Первый финансовый отчет мной, не квалифицированным специалистом, а частным лицом физическим, был подан через пять часов после подачи первичного пакета документов. Сразу по двум муниципальным образованиям. Я как человек неквалифицированный предполагаю, что он был принят комиссией намеренно, это было сделано из провокационных целей. По причине того, что любой человек, который обладает квалификацией на выборах, понимает, что собрать подписи, отпечатать подписные листы, открыть счет в банке и подготовить документацию, сшить — за пять часов невозможно, - рассказал Мозговой.

Он предполагает, что у комиссии могло быть предвзятое отношение к нему как к кандидату. Позже он заявил, что сотрудники ТИК давали ему сомнительные документы, в которых не смогли правильно указать свою фамилию. Например, человек с фамилией Потякин (в ТИК № 31 с такой фамилией есть ЧПРГ от "Единой России" Александр Потякин) в одном документе написал "А.А. Пот", а в другом "А.А. Потяк".

- Если у меня принимает документы человек с такой квалификацией, как я должен оценивать работу избирательной комиссии? <...> Я хочу иметь дело с квалифицированной комиссией. У нас выборы губернатора, между прочим. Если человек, который пишет, что он "А.А. Пот", будет выбирать губернатора — я не знаю, кого они там выберут на территории избирательной комиссии, - задавался вопросом Мозговой.

Зампредседателя Горизбиркома Олег Зацепа поспешил успокоить Мозгового, что бюллетени для выборов губернатора будут подготовлены членами другой комиссии.

- Замечательно, что избирательная система дает возможность полного выступления любому кандидату. Очень полезно, - подытожил член комиссии от КПРФ Андрей Беляков.

По существу жалобы члены Горизбиркома не поддержали кандидата. Они сошлись во мнении, что ТИК, действительно, должна была принять все документы, которые Мозговой когда-либо приносил в комиссию, однако не обязана их рассматривать при вынесении решения о регистрации. Глава Горизбиркома Максим Мейксин также напомнил, что у кандидатов есть возможность отказаться от сдачи неполного пакета документов, чтобы прийти во второй раз со всеми необходимыми бумагами.

- По поводу дискуссии, вот как раз наглядный пример, что, принимая документы, ТИК провоцирует спор на тему того, что "документы вы приняли, соответственно, все у вас есть в наличии". Общей практики по России и Санкт-Петербургу нет, мы вышли с инициативой на эту тему поправок в 67-й закон, где было бы четко прописано, что такие документы комиссия принимает, но не учитывает при рассмотрении, - сказал Мейксин.

Также на заседании 23 июля Горизбирком рассмотрел еще порядка двух десятков жалоб от кандидатов. Некоторые из них были удовлетворены. Напомним, на предыдущем заседании ГИК разом обсудил полсотни жалоб от кандидатов. Подробнее — в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру