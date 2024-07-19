День жалоб в Горизбиркоме

Фото ЗАКС.Ру

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии 19 июля более двух часов рассматривала жалобы от кандидатов в муниципальные депутаты. Всего в повестке дня было 54 жалобы. Большинство были поданы от коммунистов. Горизбирком удовлетворил лишь две из них.

В пятницу, 19 июля петербургский избирком провел свое первое столь длительное заседание в рамках подготовки к сентябрьским выборам. Члены ГИК рассматривали более 50 жалоб от несостоявшихся кандидатов на муниципальные выборы. Порядка 40 из обращений были поданы от представителей КПРФ, еще 10 от "Справедливой России - За правду". Остальные жалобы были поданы самовыдвиженцами.

Многие коммунисты на муниципальных выборах столкнулись с отказами в регистрации из-за их партийной конференции. Их упрекнули в том, что на собрании горкома по выдвижению кандидатов делегаты голосовали списком. Устав это позволяет, однако подобный метод приемлем лишь на нескольких типах выборов, объяснял на заседании ГИК зампредседателя комиссии Олег Зацепа. Проблема была в том, что делегаты якобы не могли проголосовать против конкретной кандидатуры. У единороссов, например, бюллетень на конференции был на нескольких листах (всего ЕР выдвинула порядка 1,5 тысячи человек) с возможностью вычеркнуть ту или иную фамилию. У на конференции КПРФ такая возможность делегатам якобы не разъяснялась.

Представитель КПРФ в комиссии с правом решающего голоса Андрей Беляков рассказал, что все делегаты были осведомлены о том, что кандидатов можно было вычеркивать из общего списка. Отказы в регистрации партийцам он считает необоснованными.

Возможные проблемы при проведении конференции не так сильно отразились на КПРФ, как это произошло с "Яблоком", которое в полном составе не допустили на мунвыборы. Некоторые ТИК все же регистрировали коммунистов, несмотря на то, что они подавали те же документы, что и кандидаты с отказами. Члены Горизбиркома жалобы коммунистов удовлетворять не стали.

У справедливороссов проблемы возникли из-за их документов. В частности, они указывали неверный, по мнению ТИК, субъект выдвижения. Например, всероссийскую партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", а не региональное отделение этой же партии. Формально это разные юридические лица и отдельно числятся в Министерстве юстиций. Член комиссии от СРЗП Екатерина Фесик пыталась обратить внимание коллег на то, что региональное отделение - структурное подразделение федеральной партии. В частности, у них одинаковый устав. Она предлагала удовлетворить жалобы однопартийцев и допустить их к выборам. Комиссия отказалась.

Единственную жалобу "по существу", которую Горизбирком удовлетворил, подал действующий депутат МО "Малая Охта" Павел Журавлев. Ему ТИК №44 отказал из-за того, что в справке о его депутатском статусе, которую подготовили муниципалы, отсутствовала словосочетание "муниципальный совет". Члены Горизбиркома посчитали, что эта деталь не могла помешать комиссии подтвердить депутатский статус Журавлева. Теперь ТИК должен пересмотреть решение о регистрации кандидата, а его отказ отменен. В беседе с ЗАКС.Ру Журавлев предположил, что территориальный избирком найдет другую причину для отказа. Также в комиссию обратился кандидат Борис Островский, который жаловался на работу "Сбербанка" при оплате печати подписных листов. Формально это была даже не жалоба, а обращение, в котором приводилась критика банка. ГИК удовлетворил его жалобу и обязал ТИК снова рассмотреть обращение Островского.

Рассмотрение примерно пяти жалоб было приостановлено - заявители одновременно с подачей жалоб в ГИК решили подать иски в суды. Избирком решил дождаться окончания судебных разбирательств. Отметим, по подсчетам ЗАКС.Ру, по состоянию на 18 июля районные суды зарегистрировали почти 20 исков об оспаривании отказов в регистрации. Большинство из них в Пушкинском районе.

- Дельных [жалоб] очень немного по сравнению с количеством зарегистрированных кандидатов. Жалоб очень немного, - прокомментировал ЗАКС.Ру итоги заседания председатель комиссии Максим Мейксин.

Напомним, всего по состоянию на 19 июля в городе смогли стать зарегистрированными кандидатами более 3 тысяч человек из 4,5 тысяч заявившихся.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру