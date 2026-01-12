ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 12 января 2026, 14:44

Минкульт расторг контракт на реставрацию Биржи за 1,4 млрд рублей

Контракт на выполнение работ по реставрации здания Биржи на стрелке Васильевского острова расторгнут Министерством культуры в одностороннем порядке, следует из карточки соответствующей закупки. Причиной подобного решения ведомство назвало просрочку выполнения работ. Общая сумма контракта составляла 1,39 млрд рублей.

Заключение контракта состоялось в декабре 2024 года, подрядчиком выступило ООО "РСК-Ренессанс". Компания должна была доработать проектную и разработать рабочую документацию, после чего провести реставрацию здания Биржи с приспособлением его к современному использованию. Срок исполнения контракта был установлен по 25 декабря 2026 года, при этом к 30 ноября 2025 года подрядчик должен был представить разработанную документацию. По данным Минкульта, этого не произошло, из-за чего 24 декабря ведомство вынесло решение о расторжении договора.

"На дату (24.12.2025) принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта подрядчик к выполнению работ не приступил, доработанную проектную и рабочую документацию в адрес государственного заказчика не представил, что является нарушением исполнения сроков контракта", — говорится в тексте решения Минкульта.

Ведомство потребовало от "РСК-Ренессанс" незамедлительно вернуть неотработанный аванс в размере 1,25 млрд рублей.

Реставрация Биржи началась в 2014 году, это произошло после передачи здания Государственному Эрмитажу. За прошедшее время подрядчики неоднократно менялись. "РСК-Ренессанс" должно было завершить работы, компания была выбрана в качестве единственного поставщика в рамках конкурса, организованного Минкультом.

Андрей Казарлыга


