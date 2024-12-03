Реставрацией здания Биржи в Петербурге займётся московская компания

Завершением реставрации здания Биржи займётся ООО "РСК-Ренессанс", об этом 3 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Компания была выбрана в качестве единственного поставщика по конкурсу, организованному Министерством культуры России. Стоит отметить, что ранее подрядчик в виде ООО "РСК_Ренессанс" не фигурировал в госзакупке.

Московская компания "РСК-Ренессанс", которой руководит Марат Каргинов, займётся доработкой проектной документации, разработкой рабочей документации, завершающим этапом реставрации здания и его приспособлением к современному использованию.

Напомним, что начальная стоимость контракта составила больше 1,4 млрд рублей. Завершение этапа работ запланировано на ноябрь 2026 года.

Фото: ЗАКС.Ру