Завершающий этап реставрации Биржи в Петербурге проведут за 1,4 млрд рублей

Минкульт РФ подвел итоги определения подрядчика, который выполнит завершающий этап реставрации здания Биржи в Петербурге, об этом 2 декабря информация появилась на сайте госзакупок.

Всего в аукционе поучаствовал один-единственный подрядчик. При этом данных о том, кто займется завершающим этапом реставрации, на сайте госзакупок нет.

Сумма контракта составляет почти 1,4 млрд рублей. Выполнить работы должны будут до 30 октября 2026 года. До этого срока подрядчик должен будет отреставрировать первый и цокольный этажи, лестницы, стилобат и смонтировать техническое оборудование.

Здание Биржи находится в центральной части стрелки Васильевского острова. Объект был построен в начале XIX века. С 1940 по 2012 года там находился Военно-морской музей, в 2014 году здание передали Эрмитажу.

Ранее полностью завершить ремонт обещали в 2027 году. Год назад директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что спокоен за внешний вид здания.

Фото: ЗАКС.Ру