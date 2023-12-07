Михаил Пиотровский рассказал о состоянии реставрируемой Биржи

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, на какой стадии находится реставрация здания Биржи, об этом 7 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова директора музея в рамках пресс-конференции по случаю Дней Эрмитажа.

Пиотровский напомнил, что здание музею отдали в аварийном состоянии. Он заявил, что на данный момент спокоен за внешний вид здания.

Кроме этого, он отметил, что сейчас дана заявка на финансирование. Если деньги будут, то будет и отреставрированная Биржа.

Напомним, что полностью завершить ремонт планируют в 2027 году. Для этого потребуется 2,5 млрд рублей. На втором этапе работ будут сделаны инженерные сети, котельная и внутренние интерьеры.

Фото: kremlin.ru