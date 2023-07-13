"Желательно получить всю сумму сразу": Реставрация Биржи потребует еще 2,5 млрд рублей

В течение ближайших двух месяцев в Петербурге завершится первый этап реставрации здании Биржи на Стрелке Васильевского острова. В новейшем интервью "Интерфаксу" директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал участие музея в реставрации "спасательными работами". При этом денег на следующий этап восстановления здания пока не выделили.

Всего дальнейший ремонт, который планируют полностью завершить в 2027 году, потребует около 2,5 млрд рублей.

"Желательно получить всю сумму сразу, чтобы вести работы одновременно по всему зданию. Но скорее всего выделят только какую-то часть. На втором этапе будут сделаны инженерные сети, котельная и внутренние интерьеры", - отметил руководитель проекта реставрации Виталий Лисунов.

В будущем в здании Биржи разместится музей геральдики.

Еще в апреле чиновники выражали надежду на завершение реставрации Биржи к губернаторским выборам 2024 года.

фото: laryan1, Citywalls.ru