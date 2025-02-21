РПЦ передадут храм Александра Невского в "Крестах"

Храм святого Александра Невского, расположенный на территории бывшего СИЗО "Кресты", передадут в ведение Русской православной церкви, об этом 21 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на директора по реализации федерального имущества "Дом.РФ" Николая Сароквашу после завершения торгов по продаже комплекса.

Он отметил, что церковь была исключена из лота и не вошла в состав продаваемого имущества.

Тем временем госкорпорация "Дом.РФ" 21 февраля провела аукцион по продаже "Крестов". В торгах участвовали две компании. АО "Музыкальная индустрия" миллиардера Евгения Филькенштейна, предлагавшее создать на месте тюрьмы музей и концертную площадку, предложило 1,125 млрд рублей, но уступило победу.

Победителем стало строительное предприятие КВС, выкупившее объект за 1,136 млрд рублей. Договор купли-продажи с застройщиком планируется заключить в течение пяти рабочих дней.

Фото: пресс-служба Смольного