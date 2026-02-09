Полиция проверяет приют "Островок надежды" после гибели животных

Правоохранительные органы проводят проверку нарушений уголовного законодательства в приюте "Островок надежды" в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу Главка. В начале февраля на территории приюта были обнаружены трупы 18 собак и шести кошек. О массовой гибели животных сообщили в управлении ветеринарии Ленобласти.

В соцсетях управления ветеринарии пишут, что тела животных складировали в деревянных бытовках. На месте обнаружения трупов уже проведена дезинфекция. В соцсетях также добавили: в случае гибели животного владелец обязан информировать государственную ветеринарную службу, но "Островок надежды" не предоставлял таких сведений в течение полугода.

По итогам осмотра приюта в управлении сообщили, что территория захламлена мусором, а часть животных находятся без присмотра. Управление вместе с МВД ведут работы по возбуждению уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ) в отношении хозяйки приюта Екатерины Рубцовой.

Когда в "Островке надежды" нашли погибших животных, волонтеры и зоозащитники организовали группу спасения собак и кошек, оставшихся в приюте. Ранее волонтеры жаловались, что Рубцова собирали деньги на содержание животных, но не ухаживала за ними должным образом.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру