Жителя Коммунара осудили за стрельбу в полицейских

Суд приговорил 50-летнего жителя города Коммунара Гатчинского района Ленобласти к 13 годам колонии по делу о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), сообщила 4 августа пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области. Осужденный открыл стрельбу по сотрудникам полиции.

Как говорится в публикации, инцидент произошел вечером 14 апреля 2024 года. Сотрудники полиции в городе Коммунаре прибыли по вызову о конфликте между соседями. Тогда обвиняемый, пытаясь воспрепятствовать законной деятельности полицейских, начал стрелять в них из имевшегося у него охотничьего ружья.

Впоследствии на место происшествия прибыли сотрудники СОБР "Гранит" регионального ГУ Росгвардии с целью пресечь действия злоумышленника. В ходе инцидента никто не пострадал.

В результате мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Первые 3 года коммунарец проведет в тюрьме.

Напомним, в конце июня под стражу отправили двух молодых людей, которые открыли стрельбу возле Исаакиевского собора во время "Алых парусов". Предположительно, арестованные могли стрелять из аэрозольного пистолета.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру