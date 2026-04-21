На Шишлова составили протокол о злоупотреблении свободой СМИ

Мировой судебный участок № 153 Петроградского района 30 апреля рассмотрит административное дело в отношении лидера фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Александра Шишлова, сообщила 21 апреля пресс-служба федерального отделения партии. На депутата составили протокол о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Эту статью вменяют за распространение в СМИ заведомо недостоверной информации, затрагивающей общественно значимые события или явления. Санкция статьи предусматривает штраф до 100 тысяч рублей.

Административный протокол на Шишлова поступил мировому судье вечером 6 апреля. В этот день Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал дело в отношении "яблочника" по статье о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). До этого протоколы возвращали правоохранителям из-за наличия в них процессуальных нарушений. В пресс-службе "Яблока" заявляют, что поводом для составления обоих протоколов стал репост интервью от 13 мая 2023 года, где косвенно упоминался оппозиционер Алексей Навальный*.

Заседание по второму делу состоится 24 апреля. По статье о демонстрации запрещенной символики предусмотрен штраф, а также запрет принимать участие в выборах любого уровня в течение года со дня привлечения к ответственности.

Ранее на председателя партии "Яблоко" Николая Рыбакова и депутата петербургского Заксобрания Ольгу Штанникову составили административные протоколы по статье о демонстрации запрещенной символики. Основанием для составления протоколов в обоих случаях стала публикация фотографии Навального* в социальных сетях. Оба депутата не смогут участвовать в выборах в сентябре 2026 года.

* Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру