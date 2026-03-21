Суд вернул протокол в отношении депутата "Яблока" Александра Шишлова

Петроградский районный суд не стал рассматривать административный протокол о запрещенной символике в отношении руководителя фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Александра Шишлова, обратил внимание ЗАКС.Ру. Материалы дела вернули составителям из-за наличия в нем процессуальных недостатков, а в правоохранительных органах не устранили нарушения в установленный срок.

Административное дело в отношении Шишлова поступило в суд 16 марта. Протокол составили по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Поводом стал один репост интервью в соцсетях "яблочника" от 2023 года, в котором косвенно упоминался оппозиционер Алексей Навальный*. По статье о демонстрации запрещенной символики предусмотрен штраф, а также запрет принимать участие в выборах любого уровня в течение года со дня привлечения к ответственности. Из-за этого оказалось под вопросом участие Шишлова в сентябрьских выборах.

Ранее "яблочников" уже привлекали к ответственности за публикацию портретов Навального*. При этом правоохранительные органы изучают старые публикации политиков. Так, депутата Заксобрания Ольгу Штанникову оштрафовали за публикацию от 2013 года, а председателя партии Николая Рыбакова за пост от февраля 2024 года.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

