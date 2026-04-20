СК в Петербурге возбудил дело из-за вовлечения подростка в мошенничество

В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении участника организованной преступной группы, обвиняемого в вовлечении несовершеннолетнего в схему с похищением денежных средств с банковских счетов (ч. 4 ст. 150 УК РФ ), сообщили 20 апреля в пресс-службе ведомства. Подростку и другим фигурантам также предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и по статье об участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

По версии следствия, не позднее 28 октября 2024 года злоумышленник связался с подростком и предложил ему поучаствовать в работе преступной группы, пообещав ему денежное вознаграждение. Молодой человек стал собирать через мессенджер учетные записи людей и передавать их другим фигурантам дела. В дальнейшем обвиняемые использовали данные об абонентских номерах мобильных операторов для совершения звонков потерпевшим с целью похищения денег с их банковских карт под разными предлогами, считают следователи.

Злоумышленников задержали в марте 2025 года. Тогда в отношении четырех участников возбудили уголовное дело по пяти эпизодам. На данный момент дело насчитывает 17 эпизодов преступной деятельности, сообщает пресс-служба Следкома. Материалы уголовного дела в отношении одного из обвиняемых выделили в отдельное производство и направили в суд для рассмотрения по существу.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру