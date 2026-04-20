Пенсионер МВД и адвокат получили сроки за мошенничество с лже-силовиками

Выборгский районный суд Петербурга приговорил к лишению свободы адвоката Игоря Лебедева и пенсионера МВД Вадима Богомазова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с продажей квартиры (ч.4 ст.159 УК РФ), передает 20 апреля Объединенная пресс-служба судов. Пенсионера МВД также осудили по статье о хищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Лебедев получил 5,5 лет колонии, штраф в размере 800 тысяч рублей, а также запрет заниматься юридической помощью сроком на 2 года. Богомазову назначили 3 года лишения свободы и штраф 50 тысяч рублей. Суд также удовлетворил гражданские иски на сумму 6,8 млн рублей. Дело их соучастника, бывшего замглавы местной администрации МО "Аптекарский остров" Юрия Маслова, выделено в отдельное производство.

Суд установил, что Лебедев присвоил себе деньги с продажи квартиры двоих петербуржцев, а после инсценировал собственное задержание и изъятие средств с помощью лже-сотрудников правоохранительных органов. В конце августа 2024 года Лебедев по доверенности продал квартиру знакомых. После этого адвокат встретился с потерпевшими в кафе "Север-Метрополь" для передачи денежных средств, однако к ним подошли Богомазов и Маслов, которые представились сотрудниками полиции, вывели адвоката из кафе, забрали деньги, а также изъяли паспорта потерпевших для того, чтобы они не смогли обратиться в правоохранительные органы. После этого фигуранты дела ушли из кафе вместе с деньгами за квартиру.

Лебедев не признал свою вину и сказал, что всего лишь поспорил с потерпевшими из-за расчета за квартиру. Богомазов признал хищение паспортов, однако заявил, что отнес их в паспортный стол.

Богомазова, Лебедева и Маслова задержали в декабре 2024 года. В сентябре 2025 года Маслов заключил контракт с Минобороны и уехал в зону специальной военной операции. После он попытался оспорить свое увольнение из администрации МО "Аптекарский остров".

