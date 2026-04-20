Активиста Виноградова оштрафовали по делу о дискредитации армии

Калининский районный суд 20 апреля оштрафовал на 40 тысяч рублей петербургского активиста Александра Виноградова, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Общественника признали виновным в дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за названия прямой трансляции, которую он провел во "ВКонтакте" 24 февраля 2022 года.

Претензии правоохранителей возникли к трансляции, устроенной активистом в день начала СВО. Сама видеозапись находится в открытом доступе для пользователей. Виноградов виновным себя не считает, о чем заявил суду. Правоохранительные органы считают наличие спорного поста в соцсетях длящимся правонарушением вне зависимости от даты публикации.

На заседании интересы Виноградова представлял юрист Никита Сорокин. Он попросил прекратить производство по делу, сославшись на то, что запись публиковалась до введения ответственности за дискредитацию армии. Норма начала действовать с марта 2022 года. Также он ходатайствовал о вызове в суд полицейских, составивших протокол, и о назначении психолого-лингвистической экспертизы видеозаписи. Суд ходатайства не удовлетворил.

В протоколе говорилось, что внимание силовиков на видеозапись обратил Константин Чернышёв — однофамилец помощника депутата Госдумы Михаила Романова. Виноградов заявил журналистам, что раздумывает о подаче иска о клевете в отношении Чернышёва из-за неверных, по его мнению, сведений о нем, изложенных в заявлении оппонента.

Сам помощник на прошлой неделе упоминался в СМИ из-за видеозаписи с быстрой ездой на автомобиле по ночному Петербургу. Он после этого заявил, что сидел на пассажирском сиденье.

Для Виноградова это не первый штраф за дискредитацию армии. В июне 2023 года его уже оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за пацифистских высказываний в интернете. Активист пытался обжаловать решение, однако Городской суд оставил его без изменений.

Виноградов известен своей борьбой с нелегальной торговлей в Петербурге. В 2024 году он пытался участвовать в выборах губернатора, однако не смог преодолеть муниципальный фильтр.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру