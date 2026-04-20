В Петербурге начали судить экс-главу комитета по труду Чернейко

Октябрьский районный суд 20 апреля приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего главы комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко и его супруги Татьяны, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Они обвиняются в мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), а бывший чиновник — также в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Их задержали более полутора лет назад.

На заседании помощник прокурора Адмиралтейского района Елена Сухова огласила суть обвинения по делу. К началу процесса оно заметно увеличилось по сравнению с тем, что изначально вменялось супружеской паре. Ранее СК сообщал, что фигуранты могут быть причастны к хищению 300 тысяч рублей при организации ярмарки вакансий "Труд и занятость", которая состоялась в Петербурге в декабре 2019 года. В СК заявляли, что средства могли поступить чете Чернейко от ООО "Реверанс". Компания заключила договор на 473 тысячи рублей с АНО "Агентство по развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе", при этом работы якобы были выполнены не в полном объеме.

Второй эпизод касается возможного мошенничества с восемью контрактами на оказание услуг при проведении публичных мероприятий, заключенными АНО с ИП "Александр Сидорович" в период с февраля 2020 года по январь 2024 года. Общая их сумма составляет 2,38 млн рублей.

После того, как прокурор завершила чтение обвинительного заключения, сторона защиты выступила с ходатайством о рассмотрении дела в другом суде. В качестве вариантов назывались Невский районный суд Петербурга и Гатчинский городской суд Ленинградской области. Адвокаты объясняли это тем, что АНО было зарегистрировано в Гатчине, а ИП в Невском районе.

Позицию подсудимых по уголовному делу на заседании выяснять не стали. Чернейко также не захотел комментировать суть обвинений в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру.

Представительница гособвинения попросила дать время, чтобы сформулировать позицию по сути изложенного. Суд объявил перерыв до 27 апреля.

Чернейко 67 лет, впервые он возглавил комитет по труду еще при мэре Петербурга Анатолии Собчаке в 1991 году. В дальнейшем он сменил несколько мест работы, а в 2012 году его карьера сделала виток и он вернулся в кресло председателя комитета. С этого поста он ушел только в конце сентября 2024 года, а уже вскоре стало известно о задержании чиновника и его жены. Суд отправил обоих в СИЗО, где они находились до начала февраля, когда их отпустили под домашний арест. Сейчас оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.

