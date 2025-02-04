Горсуд выпустил экс-главу комитета по труду Чернейко из СИЗО

Санкт-Петербургский городской суд Петербурга 4 февраля отпустил под домашний арест бывшего председателя комитета по труду и занятости Дмитрия Чернейко, который обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК), сообщила ЗАКС.Ру глава Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Также меру пресечения смягчили супруге экс-чиновника Татьяне, которая тоже является фигурантом этого уголовного дела. Чета Чернейко находилась в следственном изоляторе с конца сентября.

Поводом для уголовного дела в отношении Дмитрия и Татьяны Чернейко стало хищение 300 тысяч рублей при организации ярмарки вакансий в 2019 году. Сам Чернейко был причастен к организации мероприятий как руководитель профильного комитета Смольного, а его супруга была занята в соответствующей отрасли организации подобных мероприятий. Подробнее о том, что именно вменяют Чернейко - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Напомним, об уголовном деле в отношении чиновника Смольного стало известно через несколько часов после того, как он написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста. Чернейко стал одним из первых руководителей администрации Петербурга, к которым у правоохранительных органов возникли вопросы осенью 2024 года. Вскоре после него фигурантами коррупционных дел стали заместители глав комитета по инвестициям и комитета по транспорту.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру