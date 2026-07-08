На избирательных участках в Петербурге организуют видеонаблюдение

В период сентябрьских выборов в Петербурге все избирательные участки будут оснащены системами видеонаблюдения и видеорегистрации, заявил 8 июля председатель Горизбиркома Максим Мейксин во время заседания избирательной комиссии. Исключение составят участки, расположенные в медицинских учреждениях, а также участки для голосования военнослужащих.

ГИК и Общественная палата также традиционно организуют трансляцию в центре видеонаблюдения, который разместится в "Невской ратуше". В середине июня Мейксин заявлял, что квоты на места в "Невской ратуше" для представителей партий вводить не планируется. Доступ к центру видеонаблюдения должны иметь все избирательные объединения, участвующие в выборах, добавил он. По его словам, партии, представленные в Законодательном собрании, не должны пользоваться какими-либо преимуществами по сравнению с остальными участниками кампании.

Центр видеонаблюдения в "Невской ратуше" открывается на время голосования. В помещении устанавливают мониторы, на которые выводится изображение с избирательных участков. Вместе с тем в предыдущие избирательные кампании журналисты неоднократно сообщали о дефиците свободных мест в центре в дни голосования.

Несколько дней назад Мейксин заявил, что в сентябре 2026 года в Петербурге пройдет "открытое и прозрачное" голосование. По его словам, профессиональный опыт сотрудников Горизбиркома поможет выполнить все задачи и позволит провести выборы в соответствии со всеми стандартами.

Единый день голосования состоится 20 сентября. Петербуржцы выберут депутатов Государственной думы, Заксобрания и МО "Автово". В МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль" назначены дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру