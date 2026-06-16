На сентябрьских выборах хотят организовать 90 экстерриториальных участков

В период сентябрьских выборов планируется задействовать около 90 экстерриториальных участков, заявил 16 июня председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в интервью "Петербургскому дневнику". По его словам, участки организуют на территориях Ленинградской и Псковской областей, а также в городе-побратиме Мариуполе.

"Мы планируем организовать работу около 90 экстерриториальных участков на этих выборах. Они появятся и в городах Ленинградской области, и в садоводствах. Достаточно много дач у петербуржцев в Псковской области, поэтому и там планируем открыть экстерриториальные участки. [...] Ведем переговоры, чтобы и в городе-побратиме [Мариуполе] организовать участки", - приводит издание слова Мейксина.

Глава Горизбиркома уточнил, что для бойцов специальной военной операции планируется организовать места для голосования на позициях.

Кроме того, ГИК и Общественная палата традиционно организуют видеонаблюдение за участками в "Невской ратуше". Мейксин добавил, что квоты на места для представителей партий не предусмотрены. По его словам, доступ в центр видеонаблюдения должен предоставляться всем объединениям, участвующим в выборах. У партий, представленных в Законодательном собрании, не должно быть "никаких преимуществ", заявил Мейксин.

В ходе выборов 2024 года задействовали 91 экстерриториальный участок. Из них 64 подготовили в Ленобласти и садоводствах, 20 "дачных" участков организовали в Псковской и еще пять в Республике Карелия. Два УИК открыли в Мариуполе.

Единый день голосования пройдет в Петербурге 20 сентября 2026 года. Горожанам предстоит выбрать депутатов Государственной думы, Законодательного собрания и МО "Автово". Дополнительные выборы также состоятся в МО "Красненькая речка", МО "Оккервиль" и МО "Новоизмайловское".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру