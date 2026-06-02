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Новости 2 июня 2026, 18:20

Бельский возглавил "пятерку" общегородского списка на выборах в Заксобрание

фото ЗакС политика Бельский возглавил "пятерку" общегородского списка на выборах в Заксобрание

Президиум петербургского отделения партии "Единая Россия" 2 июня утвердил общегородскую часть списка на выборах депутатов Законодательного собрания. "Пятерку" возглавил спикер городского парламент Александр Бельский. Он же зачитывал решение президиума. Встреча прошла в офисе партии на Невском проспекте. 

  1. Спикер Заксобрания Александр Бельский
  2. Командир Ленинградского полка Михаил Коган
  3. Сенатор Андрей Кутепов
  4. Глава исполкома ОНФ в Петербурге Екатерина Кондратьева
  5. Лидер фракции в Заксобрании Павел Крупник 

У лидеров общегородского списка наибольшие шансы на избрание в восьмой созыв Законодательного собрания. Сами выборы состоятся в сентябре 2026 года. Сама процедура отбора кандидатов в "пятерку" проходила без проведения праймериз.

Отметим, Коган и Кондратьева также намерены участвовать в выборах депутатов Государственной думы. Кондратьева одержала победу на праймериз по 214-му округу, а Коган занял пятую строчку в региональном списке. 

Ранее ЗАКС.Ру писал об итогах праймериз по одномандатным округам на выборах депутатов Заксобрания. Большинство действующих депутатов-единороссов намерены переизбраться на новый срок. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Коган Михаил Олегович 
Кондратьева Екатерина Владиславовна 
Крупник Павел Анатольевич 
Кутепов Андрей Викторович 






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