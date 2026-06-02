Бельский возглавил "пятерку" общегородского списка на выборах в Заксобрание

Президиум петербургского отделения партии "Единая Россия" 2 июня утвердил общегородскую часть списка на выборах депутатов Законодательного собрания. "Пятерку" возглавил спикер городского парламент Александр Бельский. Он же зачитывал решение президиума. Встреча прошла в офисе партии на Невском проспекте.

Спикер Заксобрания Александр Бельский Командир Ленинградского полка Михаил Коган Сенатор Андрей Кутепов Глава исполкома ОНФ в Петербурге Екатерина Кондратьева Лидер фракции в Заксобрании Павел Крупник

У лидеров общегородского списка наибольшие шансы на избрание в восьмой созыв Законодательного собрания. Сами выборы состоятся в сентябре 2026 года. Сама процедура отбора кандидатов в "пятерку" проходила без проведения праймериз.

Отметим, Коган и Кондратьева также намерены участвовать в выборах депутатов Государственной думы. Кондратьева одержала победу на праймериз по 214-му округу, а Коган занял пятую строчку в региональном списке.

Ранее ЗАКС.Ру писал об итогах праймериз по одномандатным округам на выборах депутатов Заксобрания. Большинство действующих депутатов-единороссов намерены переизбраться на новый срок.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру