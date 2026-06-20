Депутат МО "Прометей" Максим Антонов ушел из "Единой России" в ЛДПР

Действующий депутат МО "Прометей" Максим Антонов стал членом ЛДПР. Заместитель руководителя петербургского отделения Евгений Ененков 19 июня вручил ему партийное удостоверение во время внеочередной конференции городского штаба ЛДПР.

"В полку прибыло. В наших рядах — значимое пополнение. К команде Петербургского ЛДПР присоединился действующий депутат МО "Прометей", волонтер, спортсмен и просто хороший человек Максим Антонов. Поздравляю Максима с этим событием и желаю ему успехов в работе на благо города и страны", — написал Ененков.

Ранее Антонов состоял в партии "Единая Россия" и дважды избирался от нее в местный совет МО "Прометей" в 2019 и 2024 годах. При этом еще недавно Антонов претендовал на выдвижение на выборах в Заксобрание от единороссов. Он заявился на праймериз по 6-му одномандатному избирательному округу, однако занял седьмое место и набрал 450 голосов.

Антонов также руководит Центром развития спорта и физической культуры Сосновского сельского поселения в Ленинградской области и возглавляет волонтерскую организацию "Второй Фронт Питер". О себе на сайте праймериз он написал, что имеет четыре высших образования.

Это не первый петербургский муниципал, который незадолго до выборов решил сменить партийную принадлежность. Так, в конце 2025 года депутат МО "Южно-Приморский" Алексей Головин покинул "Новых людей" и примкнул к ЛДПР.

Екатерина Гусева / Фото: Евгений Ененков