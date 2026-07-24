ГИК зарегистрировал списки "Справедливой России", "Новых людей" и КПРФ в ЗакС

Петербургская избирательная комиссия на заседании 24 июля зарегистрировала списки кандидатов "Справедливой России", "Новых людей" и КПРФ на выборы в Законодательное собрание по единому избирательному округу. На этом же заседании члены ГИК отказали в регистрации списка партии "Яблоко".

Списки КПРФ, "Новых людей" и "Справедливой России" Горизбирком зарегистрировал после того, как партии устранили выявленные в документах недостатки. Из списка "Новых людей" были исключены восемь кандидатов, в результате чего зарегистрированы 44 человека. Из списка "Справедливой России" исключили четырех кандидатов, трое из которых не указали сведения о судимости при подаче документов. В итоговый список партии вошли 56 кандидатов.

Отметим, после регистрации списков КПРФ, "Новых людей" и "Справедливой России" члены ГИК отказали в регистрации списка кандидатов, выдвинутых "Яблоком" по единому избирательному округу. Как пояснили в комиссии, партия представила первый финансовый отчет с подписью уполномоченного представителя по финансовым вопросам, который на момент подписания документа еще не был наделен соответствующими полномочиями.

Ранее до заседания в пресс-службе петербургского отделения "Яблока" заявляли, что вопрос о регистрации партийного списка отсутствовал в опубликованной повестке. Кроме того, член Горизбиркома от партии Павел Шапчиц сообщал, что проект решения был направлен членам комиссии лишь за два часа до начала заседания. Председатель партии Николай Рыбаков в связи с ситуацией обратился к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой вмешаться в рассмотрение вопроса.

Сейчас этап регистрации списка прошли "Единая Россия" и "Зеленые". Горизбирком также успел заверить список ЛДПР. Отказ в заверении списка получила партия "Родина".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру