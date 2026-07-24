Горизбирком отказал "Яблоку" в регистрации списка на выборы в ЗакС

Петербургская избирательная комиссия на заседании 24 июля отказала в регистрации списка кандидатов от "Яблока" по единому избирательному округу на выборы в Законодательное собрание. По словам представителей партии, им не дали заранее ознакомиться с проектом решения комиссии и подготовить позицию юристов.

Члены ГИК усмотрели нарушения при подготовке партией финансового отчета и доверенности уполномоченного представителя "Яблока" по финансовым вопросам. По данным комиссии, партию заранее уведомили о выявленных недостатках, однако они не были исправлены в установленные сроки. В итоге члены ГИК проголосовали за отказ в регистрации списка: 12 человек проголосовали за, двое выступили против.

Вопрос о регистрации списка "Яблока" рассматривался в Горизбиркоме "с голоса", без предварительного решения. Его включили в повестку дня последним пунктом во время заседания. В ранее опубликованной повестке дня этот вопрос отсутствовал. По словам "яблочников", сотрудники комиссии уведомили представителей партии о сегодняшнем заседании, однако член ГИК от "Яблока" Павел Шапчиц не получил заранее проект решения о регистрации списка. По его словам, он смог ознакомиться с документом только за два часа до заседания. Согласно регламенту, проекты решений должны рассылаться членам комиссии не позднее чем за день до заседания.

На сайте Горизбиркома также не опубликован первый финансовый отчет партии, заявили в пресс-службе реготделения "Яблока". Все необходимые документы были представлены в установленный срок, утверждают партийцы. При этом отчеты других политических объединений, чьи списки уже заверили, на сайте ГИК опубликованы.

Накануне заседания лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг регистрации партийного списка в Петербурге. В обращении он заявил, что все замечания комиссии к документам были устранены в положенные срок. Рыбаков просил направить на заседание представителя ЦИК с правом решающего голоса.

Ранее представители "Яблока" заявляли о проблемах при регистрации своих кандидатов. По данным ЗАКС.Ру, извещения о выявленных недостатках в документах получили как минимум 11 из 25 кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам. К настоящему моменту в регистрации уже отказали юристу Антону Костику (округ №21), Федору Агееву (округ №3), Игорю Таирову (округ №5), Анастасии Кизюковой (округ №9) и Ярославу Тамбовцеву (округ №18).

Отметим, о проблемах с теризбиркомами также сообщали кандидаты "Справедливой России". Ранее утром отказ в регистрации получили экс-депутат МО "Большой Охты" Манефа Королева, а также Ирина Туманова и Александра Смолина. Отказ в регистрации получили и кандидаты-одномандатники "Новых людей" Дмитрий Гинтовт, Ольга Тенищева, Евгений Жаров и Дмитрий Маслов. По словам председателя Горизбиркома Максима Мейксина, комиссия начнет рассматривать жалобы кандидатов на действия теризбиркомов на следующей неделе.

Выборы в Заксобрание состоятся 20 сентября 2026 года. Голосование по ним продлится с 18 по 20 сентября. В эти дни петербуржцы также проголосуют за депутатов Государственной думы и МО "Автово". В МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль" теризбиркомы назначили довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру