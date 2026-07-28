Обходчиков проекта "ИнформУИК" начали учить в Петербурге

В Петербурге стартовало обучение членов участковых избирательных комиссий, которые будут участвовать в адресном информировании избирателей в рамках проекта "ИнформУИК", сообщили 28 июля в Горизбиркоме.

Обучение продлится до 14 августа и пройдет в очном и дистанционном форматах. Членов комиссии познакомят с задачами проекта, порядком проведения поквартирного обхода, а также обучат работе в специальном мобильном приложении.

"Всего в реализации проекта примут участие 8 804 члена участковых избирательных комиссий", – написали в социальных сетях избирательной комиссии.

Ранее обучение прошли координаторы, которые организуют работу участников адресного информирования во всех районах Петербурга. Сами обходы состоятся с 20 августа по 15 сентября, сообщили в избирательной комиссии.

Напомним, выборы депутатов Госдумы, Законодательного собрания и МО "Автово", а также дополнительные выборы в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль" состоятся в Единый день голосования 20 сентября. Само голосование будет длиться три дня. Возможность проголосовать будет доступна, в том числе, посредством программы "Мобильный избиратель". Подать заявку для участия в ней можно в 64 отделениях МФЦ с 3 по 14 сентября.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру