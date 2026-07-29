ЦИК зарегистрировала списки "Яблока" и "Родины" на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 29 июля списки партий "Яблоко" и "Родина" на выборы в Государственную думу. Решения члены комиссии приняли единогласно.

По списку "Яблока" в Госдуму будут баллотироваться 269 человек, "Родина" выставила 296 претендентов. На заседании представителям партий вручили удостоверения кандидатов.

Лидером федерального списка "Яблока" стал глава Челябинского регионального отделения партии Ярослав Щербаков. Под вторым номером идет депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Анисимов. Также в федеральном списке представлены зампред Псковского реготделения "Яблока" Яна Иванова, общественный защитник Льва Шлосберга* Виталий Исаков, представитель "Яблока" в ЦИК Иван Большаков и глава омского отделения партии Татьяна Шнейдер.

От "Родины" баллотируются, в частности, глава партии Алексей Журавлев и участники СВО Евгений Ивлев, Иван Калегин и Астемир Штымов. Журавлев в нынешнем созыве Госдумы состоит во фракции ЛДПР.

ЦИК заверила списки "Яблока" 10 июля. Спустя шесть дней были заверены списки "Родины".

По итогам заседания Центризбиркома число зарегистрированных списков партий на выборы в Госдуму увеличилось до девяти. До этого ЦИК зарегистрировала списки "Единой России", "Коммунистов России", КПРФ, ЛДПР "Новых людей", Партии пенсионеров и "Справедливой России".

Ранее Петербургская избирательная комиссия отказала "Яблоку" в регистрации списка на выборы в Законодательное собрание. Партия обжаловала решение в Центризбиркоме. Как заявила в среду глава ЦИК Элла Памфилова, жалобу планируют рассмотреть на заседании в пятницу, 31 июля.

Выборы в Государственную думу назначены на 20 сентября, голосование по ним будет длиться три дня. Помимо депутатов Госдумы, в Петербурге также будут выбирать депутатов Заксобрания. Также состоятся выборы в МО "Автово" и довыборы в три муниципалитета города.

*Минюст внес Льва Шлосберга в реестр иноагентов, Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру