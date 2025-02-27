Правительство направит 23 млрд рублей на выплаты ветеранам к 80-летию Победы

Почти 332 тысячи ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты к 80-й годовщине Победы, об этом 27 февраля пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании кабмина.

Глава кабмина отметил, что такие выплаты назначены по решению президента, а правительство выделит на эти цели более 23 млрд рублей. По его словам, деньги будут начислены автоматически, без необходимости подачи заявлений.

Мишустин подчеркнул, что ветераны пережили тяжелые испытания и выдержали самую кровопролитную войну, поэтому забота о них остается одной из главных обязанностей государства.

Напомним, что в ноябре в Музее Победы в Москве состоялась презентация официального логотипа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На логотипе изображен памятник "Родина-мать зовет!", Георгиевская лента и надписи "Победа" и "80".

Фото: ЗАКС.Ру