Оперштаб прекратит публикацию сводок о заболеваемости ковидом за ненадобностью

Еженедельные сводки о заболеваемости коронавирусом в России перестанут публиковаться Оперативным штабом в связи с тем, что заболевание перешло в разряд сезонных, говорится в опубликованном 21 марта сообщении на портале "Объясняем.рф". Раздел о коронавирусе на портале при этом оставят открытым.

"Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний", — можно прочесть в распространенном сообщении.

В то же время Роспотребнадзор продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в стране.

В начале марта исполнилось пять лет с момента появления первого зараженного коронавирусом в Петербурге, о чем вспомнил губернатор Александр Беглов. Он заявил, в частности, что город "не только выстоял в пандемию, но и вышел победителем". По данным Смольного, всего за прошедшее время ковидом переболели в городе немногим более 2 млн человек.

Между тем, в городе продолжает действовать "антиковидное" постановление № 121, в последний раз его продлевали сразу до конца 2025 года. Большинство ограничений в нем уже не действуют, однако по-прежнему сохраняется запрет на курение кальянов в специализированных заведениях и на проведение публичных мероприятий без разрешения Роспотребнадзора. Последнее ограничение в феврале пытались оспорить в Третьем кассационном суде секретари городского отделения ЛКСМ Александр Рогожкин и Владислав Карлов. Суд в удовлетворении требований коммунистам отказал.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру