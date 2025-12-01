Суд зарегистрировал уголовное дело экс-главы Красносельского района Фадеенко

Красносельский районный суд Петербурга 27 ноября зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Красносельского района Олега Фадеенко и его подельника Мушеги Карапетяна, сообщила 1 декабря Объединенная пресс-служба судов города. Бывшему чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), а его сообщнику — посредничество в получении взятки (ч.4 ст. 291.1 УК РФ). Заседания суда по уголовному делу Фадеенко и Карапетяна еще не назначено.

По информации следствия, будучи главой администрации, Фадеенко получил от своего знакомого Карапетяна информацию об участии ООО ОП "Рейдер" в конкурсах на оказание охранных услуг образовательным учреждениям. Учредитель компании была готова дать взятку за покровительство чиновника на предстоящих торгах. Благодаря этому в 2024–2025 годах фирма выиграла около сотни контрактов на общую сумму свыше 627 млн рублей.

За свои услуги Фадеенко, по данным следствия, потребовал ежемесячно выплачивать 5% от суммы, поступающей на расчетный счёт ОП "Рейдер". Своему сообщнику Карапетяну экс-глава администрации пообещал половину от полученных денег. Впоследствии Карапетян потребовал у учредителя компании 9 млн рублей за девять месяцев, однако затем стороны договорились о сумме в 6 млн рублей. Деньги должен был передать помощник учредителя фирмы.

Предпринимательница обратилась в правоохранительные органы для изобличения злоумышленников. В итоге помощник учредителя передал Карапетяну 6 млн рублей, из которых только 60 тысяч рублей были настоящими купюрами, а остальные — муляжами. Силовики задержали подельника. Затем Карапетян под присмотров полицейских прибыл в кабинет Фадеенко для передачи остальной суммы. После этого чиновника задержали с поличным.

Фадеенко занимал пост главы администрации Красносельского района с февраля 2019 года по декабрь 2024 года. После поступления информации о задержании чиновника, его уволил губернатор Александр Беглов. Затем суд избрал Фадеенко меру пресечения в виде запрета определенных действий. В ноябре 2025 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении фигуранта и направил материалы в суд для рассмотрения по существу.

