Суд отправил в колонию водителя за наезд на сотрудника ККИ в Металлострое

Колпинский районный суд приговорил к году лишения свободы водителя Сурата Абилова по делу о применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщила 4 декабря прокуратура Петербурга. Подсудимому вменялся наезд на сотрудника комитета по контролю за имуществом во время рейда по выявлению незаконной торговли. Его автомобиль конфисковали в доход государства.

Инцидент произошел 1 сентября в Металлострое. Сотрудники ККИ подошли к микроавтобусу с арбузами и дынями, стоявшему на обочине Дороги на Металлострой. Водитель попытался скрыться от обступивших машину служащих, прокатив при этом на капоте одного из них.

В результате происшествия никто не пострадал. В дальнейшем за микроавтобусом развернулась целая погоня. Машина ехала с так и не закрытыми задними дверями, демонстрируя преследователям бахчевые культуры внутри.

О задержании водителя стало известно 3 сентября. Интерес к делу проявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который требовал доложить ему о выявленных обстоятельствах дела.

Андрей Казарлыга / Фото: Прокуратура Петербурга