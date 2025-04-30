Сотрудников Педиатрического университета задержали по делу о взятках за зачеты

Сотрудники полиции задержали двух фигурантов дела о взятках в Педиатрическом университете, сообщила пресс-служба ведомства вечером 29 апреля. Правоохранители также предварительно выявили двух преподавателей, которые могли получать взятки за зачеты.

Одного из фигурантов дела о посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ), возбужденного следственными органами Выборгского района Петербурга, сотрудники полиции задержали еще 15 марта. Им оказался 29-летний гражданин одной из Центрально-Азиатских стран. Его подозревают в получении денег от студентов вуза в обмен на выставление зачетов по предметам "автоматом". На данный момент задержанный находится под стражей.

Позднее оперативники задержали еще одного фигуранта. Ему вменяют пособничество при передаче денег от студентов заинтересованному лицу. 24-летний мужчина тоже был заключен под стражу.

Кроме того, в публикации отмечается, что 21 апреля правоохранители предварительно выявили двух преподавателей кафедр вуза, подозреваемых в получении взяток. В пресс-службе полиции подчеркнули, что материалы были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Напомним, что днем ранее в следственный отдел по Выборгскому району были доставлены порядка 30 студентов Педиатрического университета. С ними проводились следственные действия по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1). Представители вуза заявили, что визит силовиков в университет был связан с прошлогодним делом о взятках за зачеты.

В ноябре 2024 года суд оштрафовал на 650 тысяч рублей бывшую сотрудницу кафедры анатомии человека СПбГПМУ Ольгу Смирнову, ее обвиняли в получении взятки и служебном подлоге. Ей также запретили заниматься педагогической деятельностью в течение 3,5 лет. Позднее 6 лет условно получил и Аршед Кучай, которого обвиняли в посредничестве во взятке, ему нельзя будет заниматься преподаванием в течение 5 лет.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру