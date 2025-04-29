Следователи увезли из Педиатрического университета 30 студентов

Около трех десятков студентов петербургского Педиатрического университета были доставлены в следственный отдел по Выборгскому району для проведения следственных действий по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1), сообщила 29 апреля пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

По версии следствия, не позднее июня 2023 года неназванный приезжий получил от студентов вуза 71 тысячу рублей на карту, которые затем якобы передал сотрудникам медицинского университета за фиктивную сдачу экзаменов и зачетов. В СК сообщили, что установили не только двух преподавателей, которые уже выслушали свои приговоры по делу, но и студентов, передавших им деньги через посредника.

"Сегодня в следственный отдел по Выборгскому району доставлены около 30 студентов заведения для проведения с ними следственных действий, по результатам которых их действиям будет дана правовая оценка", - рассказали в Следкоме.

Напомним, ранее 29 апреля стало известно о проведении следственных мероприятий в Педиатрическом университете. Визит силовиков, по словам представителей вуза, был связан с прошлогодним делом о взятках за проставление зачетов. В ноябре 2024 года бывшая сотрудница кафедры анатомии человека СПбГПМУ Ольга Смирнова была оштрафована на 650 тысяч по делу о взятке и служебном подлоге. Позже приговор огласили в отношении Аршеда Кучая, обвиняемого в посредничестве во взятке. Ему назначили 6 лет условно. Обоим фигурантам запретили заниматься преподавательской деятельностью на несколько лет.

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