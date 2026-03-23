Макаров об извинениях Самокиша: "Он это выполнил и доложил"

Депутат Государственной думы, первый заместитель главы фракции "Единая Россия" Вячеслав Макаров 23 марта подтвердил, что потребовал от коллеги депутата Владимира Самокиша извинений за публикацию, в которой Самокиш резко отреагировал на смерть Чака Норриса, сообщает "Фонтанка". Макаров поделился с изданием, что беседа прошла в "жесткой форме". Он потребовал извинений и отчета о проделанной работе, после чего Самокиш удалил публикацию и публично извинился в своих социальных сетях.

"Я ему в жесткой форме приказал извиниться за свои действия. И доложить мне. Он это выполнил и доложил", - цитирует Макарова "Фонтанка".

Макаров отметил, что его возмутил как тон публикации, так и сам повод для насмешек. Он заявил, что относится к Чаку Норрису с уважением как к спортсмену и актеру, отметив его вклад в развитие боевых искусств и отсутствие антироссийских высказываний. По мнению Макарова, к умершим следует относиться корректно вне зависимости от обстоятельств.

Напомним, после вмешательства Макарова в стиль публикаций Самокиша в соцсетях последнего появилось сообщение:

"Полковник Макаров В.С. мне приказал просить прощения у всех, кого вчера обидел, вольно или невольно, и доложить ему о выполнении приказа. Я человек, который, в своей жизни, беспрекословно выполнял и буду выполнять приказы. Был неправ, искренне прошу меня простить. Приказ полковника Макарова выполнил", - написал Самокиш вечером 21 марта в своих социальных сетях.

Инцидент произошел 20 марта, когда Самокиш отреагировал на сообщения о смерти актера публикацией с ироничной формулировкой и вступил в конфликт с подписчиками своего канала, допустив в их сторону оскорбительные высказывания. До работы в Госдуме Макаров 10 лет возглавлял Законодательное собрание Петербурга - с 2011 по 2021 год. На выборах в 2021 году Макаров баллотировался как в ЗакС, так и в Госдуму, однако за несколько месяцев до выборов снял свою кандидатуру с выборов в городской парламент. Макаров также является полковником в отставке.

