Петербургский законопроект о пропаганде раздельного сбора внесли в Думу

Проект федеральной инициативы о поддержке некоммерческих организаций, занимающихся пропагандой раздельного сбора отходов, появился 27 апреля в электронной базе Государственной думы. Законопроект подготовила комиссия Законодательного собрания Петербурга по экологии и природопользованию.

Действующий закон "О некоммерческих организациях" содержит перечень направлений деятельности, за выполнение которых социально ориентированные НКО вправе получать поддержку от государственной власти и местного самоуправления. Представленный законопроект добавляет в этот список такую позицию, как "пропаганда раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов".

"Деятельность по раздельному сбору отходов производства и потребления непосредственно влияет на благополучие человека, так как раздельный сбор отходов производства и потребления позволяет вовлечь их в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов и дополнительных источников сырья, предотвратить вредное воздействие отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В случае принятия законопроекта новые правила начнут действовать с начала 2027 года.

Инициатива поступила на рассмотрение ЗакСа в ноябре 2025 года. Второе, итоговое чтение она преодолела в рамках пленарного заседания, которое состоялось 22 апреля. Представлять ее в Госдуме предстоит главе комиссии по экологии Алексею Макарову.

