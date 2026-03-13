Минюст вновь расширил список иноагентов

Пять человек пополнили 13 марта реестр иностранных агентов. Министерство юстиции внесло в список политолога Нину Хрущеву* — правнучку советского лидера Никиты Хрущева, а также экономиста Екатерину Журавскую**, журналиста Сергея Резника***, публициста Вадима Штепу**** и активиста Алексея Нестеренко*****.

В Минюсте считают, что Хрущева* распространяла недостоверную информацию о политике и решениях российских властей, выступала против СВО, участвовала в создании материалов иноагентов и была респондентом на иностранной площадке.

В распространении фейков о решениях и политике российских властей обвинили и других новичков списка. Среди прочего, о Журавской** заявили, что она выступала против СВО и участвовала в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Последнее припомнили и Резнику***.

О Штепе**** и Нестеренко***** в Минюсте заявили, что они участвовали в создании и распространении материалов иноагентов, а также распространяли материалы нежелательных организаций. Кроме того, оба взаимодействуют с организациями из списка иноагентов и из числа нежелательных. Кроме того, Нестеренко***** содействовал сбору средств для организации, признанной в России террористической и занимался пропагандой ЛГБТ******.

Все пятеро проживают за границей, уточнили в Минюсте.

******Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

