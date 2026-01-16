Петербургскую оппозиционерку Курносову* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции опубликовало 16 января первое в 2026 году обновление перечня иностранных агентов. В обновленный список вошла петербургская оппозиционерка Ольга Курносова*. Вместе с ней статус иноагентов пополнили историк, бывший преподаватель "Европейского университета" Иван Курилла**, политолог Аркадий Дубнов***, экономист Максим Миронов****, активист из Челябинска Алексей Табалов*****, а также проекты TV2 Media****** и "Люди Байкала"*******.

В числе причин внесения Курносовой* в реестр Минюст назвал выступления против СВО и распространение недостоверной информации о решениях и политике российских властей, а также участие в создании материалов иностранных агентов и взаимодействие с нежелательной организацией. Также в ведомстве уточнили, что оппозиционерка проживает вне пределов России. Аналогичная пометка присутствует в справках и об остальных гражданах, ставших новичками списка.

Курносова* родилась в Ленинграде в 1961 году, окончила физический и юридический факультеты Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ). Была депутатом Ленсовета 21-го созыва, участвовала в создании Союза правых сил и других политических организаций. Участвовала в уличных протестах, критиковала действующую власть. После начала СВО покинула Россию.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру