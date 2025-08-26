Петербургского журналиста Кузахметова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Бывшего главного редактора издания "Московский комсомолец в Петере" Максима Кузахметова* внесли в перечень террористов и экстремистов. Его имя появилось в списке на сайте Росфинмониторинга 26 августа.

Кузахметов* занимал должность главного редактора "МК в Питере" с 2018 по 2021 год. В 2022 году журналист покинул страну. В июне 2023 года Минюст включил Кузахметова* в реестр иностранных агентов.

Журналист пытался оспорить включение в перечень иноагентов, однако в ноябре 2023 года Октябрьский районный суд не стал удовлетворять его иск.

*Минюст внес Максима Кузахметова в реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Максима Кузахметова в перечень террористов и экстремистов