МВД объявило в розыск бывшего директора "Ночлежки"

Министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск бывшего директора проекта "Ночлежка" Григория Свердлина*, следует из электронной базы ведомства. Чем вызвано подобное решение, пока неизвестно.

"Разыскивается по статье УК", — говорится в базе розыска МВД про Свердлина*. При этом текст не содержит уточнений о том, о какой именно уголовной статье идет речь.

Сам общественник отреагировал на известие словами о том, что находится "в полном порядке" и ему ничего не грозит. "По какой статье завели дело пока не знаю, но выясню. Да, будет адвокат", — написал он в своем Telegram-канале.

Свердлин* находится не в России. Из страны он выехал в начале марта 2022 года.

Ранее стало известно об объявлении в розыск либертарианца Михаила Светова**.

На прошлой неделе Минюст внес Свердлина* в список иностранных агентов. В ведомстве заявили, что он "осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации" и критиковал СВО.

*Минюст внес Григория Свердлина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Михаила Светова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру