Либертарианца Михаила Светова* объявили в розыск

Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск политика Михаила Светова*. Его разыскивают в рамках расследования уголовного дела, на что обратило внимание подконтрольное Светову* медиа SVTV. Карточка либертарианца в базе МВД не содержит информации о конкретной уголовной статье.

"И ведь ни один моральный банкрот не извинится за ложь про "Светов* работает на Кремль"", - такими словами политик прокомментировал событие в своем микроблоге.

В августе стало известно, что на Светова* завели дело о реабилитации нацизма (354.1 УК). Силовикам не понравилось то, как политэмигрант в 2021 публично исполнил песню о Степане Бандере.

*Минюст внес Михаила Светова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру