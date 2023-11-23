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Новости 20:55

Либертарианца Михаила Светова* объявили в розыск

фото ЗакС политика Либертарианца Михаила Светова* объявили в розыск

Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск политика Михаила Светова*. Его разыскивают в рамках расследования уголовного дела, на что обратило внимание подконтрольное Светову* медиа SVTV. Карточка либертарианца в базе МВД не содержит информации о конкретной уголовной статье.

"И ведь ни один моральный банкрот не извинится за ложь про "Светов* работает на Кремль"", - такими словами политик прокомментировал событие в своем микроблоге.

В августе стало известно, что на Светова* завели дело о реабилитации нацизма (354.1 УК). Силовикам не понравилось то, как политэмигрант в 2021 публично исполнил песню о Степане Бандере.

*Минюст внес Михаила Светова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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