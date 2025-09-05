Минюст на шесть позиций расширил список иноагентов

Список иностранных агентов пополнился 5 сентября шестью новыми позициями. Министерство юстиции включило в него богослова Сергея Говоруна*, экономиста Олега Ицхоки**, блогеров Владимира Смолина*** и Анну Степанову****, а также проекты "Компромат 1"***** и "Om TV"******.

О Говоруне* в Минюсте заявили, что тот распространял фейки о решениях и политике российских властей, а также о Русской православной церкви. Заодно о богослове сказали, что он выступал против СВО.

Распространение фейков о политике российских властей поставили в вину Ицхоки**. Также в ведомстве заявили, что он участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. О Смолине*** Минюст заявил, что тот распространял фейки о политике и решениях российских властей и о российской армии, выступал против СВО и "принимал участие в подготовке материалов для внесения в санкционные списки граждан Российской Федерации".

Причиной внесения в список Степановой**** стало участие в создании и распространении материалов иноагентов, в распространении материалов нежелательных организаций, распространение фейков о российских властях, выступления против СВО и сбор средств в поддержку ВСУ.

О проектах "Компромат 1"***** и "Om TV"****** в справке Минюста говорится, что они распространяли материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также выступали против СВО. Также из документа следует, что оба проекта распространяли недостоверные сведения о политике российских властей, при этом о втором из них также заявили, что он публиковал фейки об армии.

