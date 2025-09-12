Журналистка Бороган* и писатель Тополь** внесены в реестр иноагентов

Министерство юстиции расширило 12 сентября список иностранных агентов, следует из данных на сайте ведомства. Статус иноагентов получили журналистка Ирина Бороган*, писатель Эдуард Тополь** (Эдмон Топельберг**), активистка Ирина Шумилова***, блогер Сергей Куропов****, а также проект "Обманутый россиянин"*****.

О Бороган* в Минюсте заявили, что она, среди прочего, распространяла фейки о решениях и политике российских властей, а также участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в России организаций. То же самое плюс выступления против СВО вменили Тополю**. Список претензий к Шумиловой*** оказался несколько шире: ей также припомнили распространение недостоверной, с точки зрения Минюста, информации об избирательной системе в России.

По мнению Минюста, Куропов**** распространял фейки не только о политике российских властей, но и о российской армии. Также он выступал против СВО и участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций.

Наконец, о проекте "Обманутый россиянин"***** в ведомстве заявили, что тот не только распространял фейки об армии и политике властей, но заодно выступал против СВО и распространял призывы к участию в протестах.

*Минюст внес Ирину Бороган в реестр иноагентов

**Минюст внес Эдуарда Тополя (Эдмона Топельберга) в реестр иноагентов

***Минюст внес Ирину Шумилову в реестр иноагентов

****Минюст внес Сергея Куропова в реестр иноагентов

*****Минюст внес проект "Обманутый россиянин" в реестр иноагентов

