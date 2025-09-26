Минюст признал кинокритика Зинаиду Пронченко* иноагентом

Министерство юстиции обновило 26 сентября список иностранных агентов. В реестр включили кинокритика из Петербурга Зинаиду Пронченко*, медиаменеджера Демьяна Кудрявцева**, адвоката Дмитрия Захватова***, журналиста Андрея Калитина**** и независимую литературную премию "Дар"*****.

О Пронченко* в Минюсте заявили, что она выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей и их политике, а также участвовала в создании и распространении материалов иноагентов. "Взаимодействует с иностранным агентом, проживает за пределами Российской Федерации", — добавили в ведомстве.

Претензии к Кудрявцеву** заключаются в том, что он, по мнению Минюста, выступал против СВО, распространял фейки о российских властях и участвовал в создании и распространении материалов иноагентов. Это же, а заодно и распространение фейков о российской армии вместе с распространением материалов нежелательных организаций, вменили Захватову*** и Калитину****.

В случае с премией "Дар"***** в Минюсте заявили, что та отметилась выступлениями против СВО, участием в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также распространением фейков о российских властях.

