Экс-чиновник Красногвардейского района предстанет перед судом из-за свалки

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника администрации Красногвардейского района Руслана Проценко, следует из опубликованного 5 февраля сообщения ведомства. Против экс-чиновника выдвинуто обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) из-за неверного отчета о ликвидации свалки.

В районной администрации Проценко занимал должность начальника отдела благоустройства и дорожного хозяйства. В 2023 году коммерческая фирма занималась ликвидацией свалки на Пейзажной улице, ход работ контролировал Проценко. Как полагают в СК, подрядчик допускал нарушения сроков и объема выполняемых работ, о чем было известно чиновнику. Однако же в декабре того же года последний, "желая создать видимость своей успешной профессиональной деятельности", якобы предоставил коллегам подложные документы о завершении работ на объекте. При этом сама свалка полностью ликвидирована не была.

"В результате этого из бюджета города Санкт-Петербурга подрядчикам необоснованно были перечислены денежные средства, чем городу был причинен крупный ущерб на сумму порядка 23 миллионов рублей", — говорится в сообщении СК.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Также в Следкоме сообщили о направлении в суд уголовных дел в отношении подрядчика.

Проценко был задержан в июне 2024 года, на следующий день после этого суд отправил его под арест. Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, всего на счета ООО "ВК" за уборку свалки поступило 177,9 млн рублей, включая средства за невыполненные работы.

Фото: Пресс-сек Красногвардейского / Telegram (скриншот видео)