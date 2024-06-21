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Новости 16:13

В Петербурге арестовали сотрудника администрации Красногвардейского района

фото ЗакС политика В Петербурге арестовали сотрудника администрации Красногвардейского района

Суд в Петербурге согласился с доводами следствия и отправил под арест начальника отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Красногвардейского района Руслана Проценко. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов. О задержании чиновника стало известно накануне.

Проценко был ответственен за ликвидацию нелегальной свалки в Пейзажном парке у реки Охты. Подрядчиком выступало ООО "ВК". Об успешном исполнении прошлогоднего контракта сотрудник администрации отчитался перед начальством. Однако работы как минимум на 20 млн рублей выполнены не были, о чем, по версии следствия, фигурант точно знал. Несмотря на это, компании заплатили всю сумму целиком (почти 178 млн рублей).

Под стражей госслужащий пробудет как минимум до 18 августа.

Фото: ЗАКС.Ру


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