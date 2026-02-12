Нелегальные мигранты спрятались в грузовом контейнере во время визита полиции

Сотрудники полиции и Росгвардии проверили документы строителей жилого комплекса премиум-класса на Матисовом острове, сообщается в пресс-релизе ГУ МВД Петербурга и Ленобласти 12 февраля. Трое приезжих укрывались в грузовом контейнере для хранения строительного инвентаря - они нелегально проживали в России и оказались задержаны.

Полицейские изучили документы у 60 рабочих. Места проживания и личные вещи рабочих сотрудники МВД проверяли вместе со служебными собаками. Всего к административной ответственности привлечены 11 иностранных граждан.

Один из задержанных, отмечают в ГУ МВД, на просьбу предъявить документы начал снимать на телефон действия сотрудников правоохранительных органов. За несоблюдение требований полицейских он отправлен в автозак и доставлен в дежурную часть.

Сотрудники петербургского Главка регулярно посещают крупные стройки в городе в поисках нелегальных мигрантов. Так, в феврале силовики уже проводили масштабный рейд на объектах в Московском районе. Тогда выявили 40 человек, нарушивших миграционное законодательство.

